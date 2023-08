Merz: Kein Kommentar zu Söders neuem Zeitplan der K-Frage

Söder hatte am Sonntag unter anderem im ARD-Sommerinterview in Berlin erklärt, dass er sich für die Kür des Kanzlerkandidaten einen neuen Zeitplan wünsche. „Ich bin dafür, dass wir das nach den Wahlen in den neuen Ländern nächstes Jahr machen, dass wir uns dann entscheiden“, sagte er. Bisher war es die Linie von CSU und CDU, im Sommer 2024 einen Kandidaten zu küren.