Merz verteidigt Pascha-Aussage - Notwendige Diskussion

Berlin (dpa) - . CDU-Chef Friedrich Merz hat seine in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ getroffene Pascha-Aussage verteidigt. Es sei eine notwendige Diskussion, „dass wir uns über die Frage unterhalten: Was läuft in diesem Land eigentlich schief?“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Lehrerinnen und Lehrer hätten in den Schulen oftmals das Problem, anerkannt zu werden bei den Schülern - wobei es sich oftmals um Schüler aus Migrantenfamilien handle. Über diese Themen müsse man Merz zufolge diskutieren, denn „was in der Schule schief läuft, kann man hinterher in der Gesellschaft kaum noch wieder korrigieren“.