Merz weist Populismusvorwürfe zurück

Merz machte deutlich, er definiere die Abgrenzung zu Populismus so: „Dem Volk aufs Maul zu schauen, ist Demokratie. Dem Volk nach dem Mund zu reden, ist Populismus.“ Aufgabe einer Volkspartei sei es, „hinzuhören und hinzuschauen, was in der Bevölkerung diskutiert wird, wie die Emotionen sind in einem Land“. Diese Emotionen müssten abgeholt, gebündelt und dann in die politische Mitte gehoben werden.