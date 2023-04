Messerattacken von Duisburg: Generalbundesanwalt übernimmt

Spezialeinheiten der Polizei hatten den 26-Jährigen in der Nacht zum vergangenen Sonntag nach Hinweisen von zwei Bekannten in seiner Wohnung in der Nähe des Fitnessstudios festgenommen. Er schweigt zu den Vorwürfen. Seine mutmaßlichen Motive seien weiter unklar, hatte auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in der Sitzung des Landtagsausschusses gesagt.