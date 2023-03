Missbrauchsstudie: „Verharmlosen, Verschweigen, Vortäuschen“

Auch mit dem über die Grenzen des Bistums hinaus bekannten und beliebten Bischof Karl Lehmann (1983 bis 2016), lange Zeit auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, geht die Studie hart ins Gericht. In einer ersten Phase (noch bis 2001) sei das Verhalten der Verantwortlichen von „Abwehren und Vortäuschen“ geprägt gewesen, Wahrheiten seien „zurückgehalten, verzerrt oder falsch dargestellt“ worden. In der zweiten Phase Lehmann (2002 bis 2009) sei es dann um „Herausreden und Verteidigen“ gegangen, das Bemühen um Aufklärung sei bei medialem Druck hoch gewesen, bei fehlender Öffentlichkeit aber gering. Erst in der letzten Lehmann-Phase (2010 bis 2016) sei ein Aufklärungsbemühen erkennbar. Der Umgang mit Betroffenen werde grundsätzlich positiv wahrgenommen, entspreche aber nicht den Vorgaben der Leitlinien der Bischofskonferenz. Lehmann habe den Umgang mit Missbrauchsfällen nie als „Chefsache“ angesehen.