Mützenich zu Taiwan-Äußerung: Macron hat recht

Für einen in Berlin diskutierten möglichen Besuch von Außenminister Annalena Baerbock (Grüne) in China erwartet er, dass er schwierig würde. Sie wisse, „dass sie mit einer gewissen Skepsis, was die Person Baerbock betrifft, auch in Peking empfangen wird“, sagte Mützenich. Er verwies dabei auf China-kritische Äußerungen der Ministerin. „Sie hat sich ja sehr - zumindest aus Sicht Chinas - undifferenziert in dieser Situation eingelassen.“