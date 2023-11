Nach Hamas-Terrorattacke: Woher kommt linker Antisemitismus?

Sie vermissen einen Moment wie nach dem 24. Februar 2022, als Putins Truppen in der Ukraine einfielen und in fast jeder Kleinstadt Menschen zusammenkamen?

Zum Beispiel. Noch eher denke ich an frühere Reaktionen auf islamistischen Terror, nach dem 11. September 2001 in Amerika oder 2015 in Frankreich. Kurz nach dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“ in Paris schrieb praktisch jeder in sein Facebook-Profil „Je suis Charlie“. Damals fühlten sich alle angegriffen, weil Frankreich angegriffen wurde. Was jetzt in Israel passiert ist, hat deutlich größere Dimensionen. Aber diesmal wurden Juden angegriffen, und das kollektive Entsetzen ist ausgeblieben.