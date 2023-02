Nach Hanau: Landtagspräsidentin warnt vor Rechtsextremismus

Der Anschlag von Hanau beschäftige bis heute viele Menschen - allen voran die Hinterbliebenen und Opfer. „Die feige und kaltblütige Tat riss neun Menschen unvermittelt aus dem Leben. Sie alle hatten Träume und Pläne für ein Leben in Frieden und Freiheit. Doch sie wurden getötet, weil sie in den Augen des Attentäters keinen Platz in unserer Gesellschaft haben durften“, sagte Wallmann.