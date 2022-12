Nach Razzia: „Letzte Generation“ protestiert weiter

Die „Letzte Generation“ demonstriert seit knapp einem Jahr mit Straßenblockaden für eine radikale Klimawende. Hinzu kamen Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien, an Flughäfen und an Ölpipelines. Letzteres ist der Hintergrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin: Es geht darum, dass Klimaaktivisten Ventile an Anlagen der Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs zudrehten.