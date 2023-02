Neue Leitstellen und Notfallzentren für Patienten geplant

Ein Kern der Vorschläge ist der Aufbau neuer integrierter Leitstellen in ganz Deutschland. Hilfesuchende, die sich im Notfall an den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 oder an den kassenärztlichen Notdienst unter der 116117 wenden, sollen durch so eine Leitstelle eine erste telefonische oder telemedizinische Einschätzung bekommen. Auf deren Basis sollen sie einer passenden Notfallbehandlung zugewiesen werden. Das Personal könne dann etwa einen Rettungswagen rufen oder aber auch einen Termin in einer regulären Arzt-Praxis, einer Notdienst-Praxis oder einer Notaufnahme für den Patienten buchen.