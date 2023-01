Neuer Vorstoß der Union für Wahlrechtsreform erntet Kritik

Dieser enthalte unausgeglichene Überhangmandate, von denen die meisten aktuell an die Union fallen würden, sagte der FDP-Obmann in der Wahlrechtskommission des Bundestags, Konstantin Kuhle, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin. „Eine Einigung wird umso wahrscheinlicher, je weniger CDU und CSU auf einer Sonderbehandlung für die eigene Partei beharren.“