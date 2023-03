„Ordentliches Plus“ für Rentnerinnen und Rentner

Ottawa/Berlin (dpa) - . Gute Nachrichten für Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland: Die Rente steigt zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. Das teilte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Rande eines Kanada-Besuchs mit. Damit gelte in West und Ost dann ein gleich hoher aktueller Rentenwert. Grundlage der nun angekündigten Rentenerhöhung sind die jetzt vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Rentenversicherung Bund.