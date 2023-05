Parteien in Bremen kämpfen bis zuletzt um jede Stimme

Der Bremer Linken-Vorsitzende Christoph Spehr rief in einem Video zur Stimmabgabe für seine Partei auf, um eine mögliche große Koalition aus SPD und CDU zu verhindern. Die offizielle Abschlussveranstaltung der FDP fand schon am Freitagabend statt mit den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki und Johannes Vogel. Ebenfalls am Freitag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Bremer Marktplatz für Bovenschulte Wahlkampf gemacht.