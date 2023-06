Parteienforscher Korte erklärt den AfD-Höhenflug

Mainz. Für den Parteienforscher Karl-Rudolf Korte ist der jüngste Höhenflug der AfD in Umfragen ein klares Signal, dass es der Ampel-Koalition in Berlin nicht gelingt, ihre Reformpolitik den Menschen überzeugend zu erklären. „Die Koalition muss die große Erzählung liefern. Sie muss uns Wählerinnen und Wählern folgende Frage beantworten: Welchen persönlichen Nutzen haben wir davon, wenn wir das Fossile überwinden?“, sagte Korte in einem Interview mit den VRM-Medien.