Pflege im Heim: Wenn das Geld nicht reicht

Sozialhilfe

Wenn das Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, können Pflegeheimbewohner einen Antrag auf Sozialhilfe in Form von „Hilfe zur Pflege“ beim zuständigen Sozialamt stellen. Anspruch darauf haben Versicherte ab Pflegegrad 2. Bei der Berechnung der Bedürftigkeit werden sowohl Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person als auch des Ehegatten oder Lebenspartners herangezogen. Lebt nur ein Ehepartner im Heim, während der andere noch in der früheren gemeinsamen Wohnung wohnt, muss dem daheim gebliebenen Partner noch so viel Geld bleiben, dass er seine Kosten weiterhin davon bestreiten kann. Auch bei eheähnlichen Lebenspartnerschaften werden Einkommen und Vermögen des Partners berücksichtigt.