Pflegende Angehörige: Wo bekomme ich Hilfe?

Häufig geraten pflegende, oder sorgende Angehörige in eine Art Isolation, weil sie sehr eingespannt sind mit der Pflege und der Bewältigung des Alltags. Die Freundeskreise nehmen ab und viele nehmen sich selbst extrem zurück, müssen als tragende Säule der Situation daheim immer verfügbar sein. Es kann sehr schnell gehen, dass man leidet, oder auch überfordert ist.

Wie können Selbsthilfegruppen unterstützen?

Pflegende Angehörige denken oft zuletzt an sich – und häufig wird auch von der Außenwelt gar nicht mehr gefragt, wie es ihnen geht – sondern nach demjenigen, den sie pflegen. In Selbsthilfegruppen geht es zum einen um den Austausch, beispielsweise von Informationen oder Erfahrungen mit Bürokratie, Krankheiten oder der Pflegesituation. Zum anderen können die pflegenden Angehörigen auch von sich selbst berichten: Wie geht es mir gerade? Und es ist auch direkt Verständnis da, weil alle in einer ähnlichen Situation sind.