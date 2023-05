Pflegereform: Nachbesserungen zeichnen sich ab

SPD und Grüne hatten in den parlamentarischen Beratungen noch auf weitere Verbesserungen vor allem für die Pflege daheim gedrängt, die über den vom Kabinett auf den Weg gebrachten Entwurf hinausgehen. Die Gesetzespläne sollen voraussichtlich an diesem Freitag abschließend in den Bundestag kommen und beschlossen werden.