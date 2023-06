Pistorius: Wehrpflicht würde Bundeswehr vorerst nicht helfen

Pistorius will nach eigenen Worten künftig mehr Möglichkeiten anbieten, kurzzeitig in die Bundeswehr hineinzuschnuppern. „Junge Frauen und Männer könnten für eine gewisse Zeit am Truppenalltag teilnehmen, quasi wie bei einem Praktikum, dabei die Abläufe und verschiedene Bereiche kennenlernen. So könnten wir das Interesse junger Menschen an einer Verpflichtung wecken“, sagte Pistorius.