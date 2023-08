Plagiatsvorwürfe: Berliner Senatorin lässt Arbeit prüfen

Öffentlich geworden war der Fall laut „Bild am Sonntag“ durch einen Fachartikel in der „Neuen juristischen Wochenschrift“. Dort hat der Frankfurter Rechtsprofessor Roland Schimmel über sogenannte „Bauernopfer“ in akademischen Arbeiten berichtet und in diesem Zuge Schreiners Arbeit als Beispiel genannt. Unter dem Begriff verstehen Plagiatsjäger unsauber markierte Textübernahmen aus anderen Arbeiten.