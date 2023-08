Politikwissenschaftler: Höcke setzt auf „Durchmarsch“

Berlin (dpa) - . Die AfD hat bei ihrer Europawahlversammlung nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Hajo Funke gezeigt, dass die radikalen Kräfte in der Partei intern nicht mehr auf Gegenwehr stoßen. „Die AfD hat sich immer weiter radikalisiert, und in seiner Radikalität passt der zum Spitzenkandidaten gewählte Maximilian Krah zum Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke“, sagte der Berliner Politologe am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er vermute, dass Höcke auf einen „exekutiven Durchmarsch“ bei der Landtagswahl in Thüringen 2024 spekuliere. Damit würde er seine ohnehin schon starke Position in der AfD noch weiter absichern und dann womöglich auch in die Parteispitze streben.