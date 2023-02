Ukrainische Flüchtlinge: „Herausfinden, wer bleiben will”

Dann brach der Krieg aus.

Ich habe in all den Jahren viele Kollegen kennengelernt und auch Freundschaften geschlossen. Denen habe ich angeboten: Wenn ihr kommen wollt, kommt. So fing es an, dann kamen viele Anfragen. Ich habe bundesweit Kollegen gefragt, ob sie Raum zur Verfügung stellen können, von einem Zimmer bis zu Einlieger-, Ferien -oder Zweitwohnungen. Viele Kollegen in der Ukraine wollten ihre Familien in Sicherheit wissen. Die Männer durften ja nur raus, wenn sie im Rentenalter sind.