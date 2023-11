Pro & Contra: Brauchen wir Fridays for Future noch? 

Mit ihren jüngsten Statements hat die Marke „Greta Thunberg“ tiefe Risse in ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit bekommen. Doch: Greta Thunberg hat keinen Besitzanspruch auf den Titel „Fridays for Future“. Wer FFF noch immer auf die junge schwedische Einzelkämpferin reduziert, verkennt die bis heute helle Strahlkraft der Bewegung: Tausende Schüler und Studenten gehen seit 2019 friedlich auf deutschen Straßen demonstrieren. Sie schafften in dieser Zeit ein Bewusstsein für den Kampf gegen die Klima-Krise. Sie konnten Wahlen beeinflussen, Gerichte überzeugen - und brachten die Debatten bis in das heimische Esszimmer.