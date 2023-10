Pro & Contra: Weiter Steuerhilfe für die Gastronomie?

„Die kleine Kneipe in unserer Straße“ hat Peter Alexander einst mit schönen Worten besungen. „Die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus“, war da zu hören. Und dass man in der Kneipe „mit jedem per Du“ ist. Das war in erster Linie gefühlsduselig und romantisch, aber es war und ist auch wahr. Gaststätten aller Art, von klein bis groß, vom Edelrestaurant bis zur Pinte, sind Treffpunkte, wie es sie sonst nicht gibt. Sie bringen Leben in öde Viertel, bereichern mit ihrer Vielfalt den Alltag, führen viele verschiedene Schichten und Kulturen zusammen und verschönern den Tag und den Abend. Und so manche Kneipe ersetzt den Streetworker, wenn aus Fremden Freunde werden oder Einsame so etwas wie ein zweites Zuhause finden.