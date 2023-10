Pro/Contra: Braucht Deutschland einen Weltraumhafen?

Allerdings: Eine mobile Startplattform in der Nordsee ist nicht der Weg in diese Zukunft. Das Startgebiet liegt weit draußen in einem Naturschutzgebiet, der Wellengang dort ist häufig so stark, dass Raketenstarts ausgeschlossen sind. In der Nähe stehen zudem norwegische und englische Öl-Förderanlagen. Darüber hinaus müsste vor jedem Start jeglicher Schiffs- und Flugverkehr eingestellt werden, laut Plan könnte dies mitunter alle zwei Wochen der Fall sein. Das ist zu umständlich, das ist zu kleinteilig.