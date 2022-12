Puma-Pannen als Symptom: Hat Made in Germany ein Problem?

Und nicht immer trifft Kritik an der richtigen Stelle. Ein Fall ist das Sturmgewehr G36. Von den Soldaten wird es mehrheitlich geschätzt und für zuverlässig befunden. Techniker stellten unter den klimatischen Bedingungen Afghanistans und nach thermischer Überlastung durch schnelle Schussabgabe deutliche Ungenauigkeit fest. Für den Hersteller Heckler & Koch ein Imageschaden, auch wenn ein Gericht in Koblenz 2016 urteilte, dass die Standardwaffe der Bundeswehr gemessen an den vertraglichen Anforderungen keine Mängel aufweise. Im Prinzip also: Die Bundeswehr hat bekommen, was sie bestellt hat.