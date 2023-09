Qualität und Kilometer: Was bringt der Klinik-Atlas?

Lauterbach sagte in Berlin: „Mehr Transparenz ist überfällig und hilft Krankenhäusern wie Patienten gleichermaßen.“ Ärzte würden immer wieder gefragt: „Welches Krankenhaus ist wie gut für was?“ Überall in Deutschland leisteten Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte fantastische Arbeit. Trotzdem könne nicht jeder alles. „Wir haben noch immer die Situation, dass es Oberärzte gibt, die am Montag eine Knie-Operation durchführen und am nächsten Tag eine Darm-Operation.“ Das sei natürlich nicht eine Versorgungsqualität, die man sich wünsche.