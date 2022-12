Razzia gegen Klimaschutz-Aktivisten

Karlsruhe. Ermittler haben im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen die Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ auch ein Objekt in Mannheim durchsucht. Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums wird eine Person als Beschuldigter geführt. Ob es eine Festnahme gegeben habe, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Der Mannheimer Beschuldigte soll nach Informationen aus Sicherheitskreisen an mehreren Taten bundesweit beteiligt gewesen sein. Unterdessen wächst die Kritik an den Klimaaktivisten. „Ich halte deren Aktionen nicht für sinnhaft“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag.