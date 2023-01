Regierung bringt „Windausbau-Beschleuniger“ auf den Weg

Nach Angaben von Habeck geht es vor allem um Windräder, aber auch um Stromnetze, die größer sind als 110 Kilovolt. „Diese Projekte können, wenn sie bis zum 30. Juni des nächsten Jahres in die Planung gehen, verkürzt genehmigt werden“, sagte Habeck in Kiel. Verkürzte umwelt- und artenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gebe es künftig auf Windkraft-Eignungsgebieten und ausgewiesenen Stromtrassen. „Für Solaranlagen soll inzwischen eine Genehmigung in drei Monaten erteilt werden.“ Für Anlagen, die auf künstlichen Strukturen errichtet werden, solle ebenfalls keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. „Und für Wärmepumpen soll die Baugenehmigung innerhalb von einem Monat erfolgen.“