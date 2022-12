„Reichsbürger“-Ideologie und Verschwörungsmythen

QAnon-Anhänger wiederum arbeiten häufig mit Codes. Neben dem Buchstaben „Q“ ist wohl am häufigsten das Kürzel „WWG1WGA“ zu finden - „Where We Go One, We Go All“ (sinngemäß: Einer für alle, alle für einen). Experten sehen darin einen Reiz für Verschwörungsgläubige: dass sie über Codes an einer großen Erzählung beteiligt sind. Zudem gibt es apokalyptische Motive, die im typischen Schwarz-Weiß-Denken von QAnon eine wichtige Rolle spielen. Als Messias wird der frühere US-Präsident Donald Trump angesehen, der die Welt angeblich rette.