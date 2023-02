„Reichsbürger“-Verschwörung: Drei galten als Gefährder

Bereits bekannt war, dass die Polizei einen später im Zuge der Razzia festgenommenen Ex-Offizier aus Bayern wenige Wochen vor der Aktion für eine sogenannte Gefährderansprache besucht hatte. Der Staatsschutz der zuständigen Kripo in Niederbayern habe am 18. November versucht, mit dem Mann an seinem Wohnort zu sprechen, teilte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) im Dezember mit. Anlass sei ein Video gewesen, dass er veröffentlicht hatte.