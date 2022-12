Rheingehört! #137: Reichsbürger – Gefahr für die Demokratie?

Bei einer Razzia gegen sogenannte «Reichsbürger» führen vermummte Polizisten, nach der Durchsuchung eines Hauses Heinrich XIII Prinz Reuß zu einem Polizeifahrzeug. Rund 3.000 Beamte waren in mehreren Bundesländern im Einsatz. (© dpa/ Boris Roessler &VRM)

Sie planten Entführungen, Black-outs und Bürgerkrieg. Das Ziel: Ein Staatsstreich in Deutschland. In unserer neuen Folge sprechen wir über die Fälle in Hessen und Rheinland-Pfalz.