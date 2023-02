RMV-Chef: „Fahren schlechtere Qualität als wir wollen”

Die Pünktlichkeit der S-Bahn lag im vergangenen Jahr bei rund 88 Prozent, 2021 bei 92 Prozent. Hier gilt eine Sechs-Minuten-Toleranz, also alles bis 5.59 Minuten Verspätung gilt als pünktlich. Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen, die dazu führen, dass wir eine schlechtere Qualität fahren, als wir sie eigentlich haben wollen. Am meisten ächzen wir – so wie die gesamte Wirtschaft - unter dem Personalmangel. Auch Krankenstände sind ein Problem: Hatte man früher einen durchschnittlichen Krankenstand von drei bis vier Prozent, liegt der heute wegen Corona bei elf Prozent oder höher. Zusätzlich haben wir die überlastete Infrastruktur. Hier hat man die vergangenen 20 bis 30 Jahre geschlafen. Zwischen 2020 und 2030 haben wir ein Jahrzehnt des Bauens.

Worauf müssen sich die Kunden einstellen?

Wir haben in diesem Jahr mehr als 800 Baustellen für Infrastruktur- und Instandhaltungsmaßnahmen im RMV. Jeden Tag durchschnittlich zwei bis drei Bau- und Reparatur-Maßnahmen, die dazu führen, dass der Fahrplan geändert werden muss. Das wird sich Ende dieses Jahrzehnts entspannen, aber bis dahin wird es eher noch dramatischer, als es heute ist. Wir haben eine Vielzahl von externen Großstörungen, die durch verspätete Fernverkehrszüge in die Rhein-Main-Region reingetragen werden. Hier fahren 60 bis 70 Prozent aller Eisenbahnverkehre in Deutschland durch. Eine Großsperrung in Hannover oder München trägt sich bei uns rein – die Fahrstraßen sind dann für uns weg. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass die Kunden gut informiert werden. DB Netz kündigt aber manchmal sehr kurzfristig – von heute auf morgen – Änderungen von Baumaßnahmen an. Das ist aber auch dem vermehrten Baugeschehen geschuldet. Wir müssen aber bauen, weil wir ansonsten gar nicht mehr fahren können, da uns die gesamte Infrastruktur unterm Hintern wegbröckelt und ausgebaut werden muss.