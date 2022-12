Rufe nach längerem Arbeiten werden lauter

Die FDP würde das offizielle Renteneintrittsalter am Liebsten komplett streichen. „Ich bin überzeugt: Niemand muss den Menschen mehr vorschreiben, wann sie in Rente zu gehen haben - auch weil die Lebensläufe immer unterschiedlicher werden“, sagte FDP-Vizechef Johannes Vogel der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland sollte sich nach Meinung Vogels an Schweden orientieren. Hier können die Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Korridors über die Rente entscheiden. Vogel erläuterte: „Wer eher in den Ruhestand geht, erhält weniger Rente, wer später geht, erhält mehr.“