Scharfe Kritik an „Fridays for Future“ und Greta Thunberg

Nun, am Mittwoch der vergangenen Woche, war er auch Teilnehmer einer pro-palästinensischen Demonstration in Frankfurt, die von der Polizei unter Einsatz eines Wasserwerfers beendet wurde. In den ersten Reihen auf Videos zu sehen: Hasan Ö. Zu hören ist, wie er unter anderem den pro-palästinensischen Slogan „From the river to the sea“ ruft („vom Fluss bis zum Meer“), der das Existenzrecht Israels in Frage stellt.