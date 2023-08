Scholz: „Keinerlei Zusammenarbeit“ mit AfD

Berlin (dpa) - . Bundeskanzler Olaf Scholz hat einer Zusammenarbeit mit der AfD in jeglicher Form eine Absage erteilt. „Es kann und darf keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben“, sagte der SPD-Politiker der „Thüringer Allgemeinen“. Das gelte auch für Kreistage sowie Stadt- und Gemeinderäte. „Ich sehe auch in den Kommunen keinen Anlass für eine Zusammenarbeit“, betonte Scholz. „Wer will, dass eine Kita gebaut wird, der kann einen solchen Vorschlag auch selbst einbringen. Dafür braucht er keine rechtsextreme Partei.“