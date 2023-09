Scholz nach Unfall mit Augenklappe

Bereits am Montag will Scholz aber wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Er wird am Abend beim St. Michael-Empfang der Deutschen Bischofskonferenz und beim Sommerfest der SPD-Zeitung „vorwärts“ erwartet. Gut möglich, dass er vorher auch noch bei der SPD-Bundestagsfraktion vorbeischaut, die einen neuen Vorstand wählt. Am Dienstag nimmt Scholz an der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München teil und redet am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags.