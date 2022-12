Bundeskanzler Scholz ruft zu Zuversicht und Zusammenhalt auf

In Wilhelmshaven an der Nordsee, zum Beispiel. Vor zwei Wochen hat dort die «Höegh Esperanza» festgemacht - ein schwimmendes Terminal, das uns künftig mit Flüssiggas versorgt. Das neue Terminal und die dafür nötigen Leitungen haben unsere Ingenieurinnen und Facharbeiter in nicht einmal 200 Tagen gebaut. Schon in den kommenden Wochen und Monaten gehen weitere Flüssiggas-Terminals in Betrieb - in Lubmin, in Stade, in Brunsbüttel.