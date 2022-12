Scholz zieht positive Ampel-Jahresbilanz

Es sei ein „aufreibendes Jahr“ gewesen, mit vielen aufwühlenden Momenten. Er habe nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sehr bewusst von einer „Zeitenwende“ gesprochen, sagte Scholz. Mit dem Angriff sei die Verständigung über die Friedens- und Sicherheitsarchitektur in Europa aufgekündigt worden. Und es hat unsere Arbeit gefordert. „Wir haben sehr, sehr viele Entscheidungen treffen müssen, um dafür Sorge zu tragen, dass die Folgen dieses Krieges in Deutschland, in Europa bewältigt werden können und dass wir die Ukraine unterstützen.“