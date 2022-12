Scholz zum Ampel-Jahrestag: Stabil in aufgeregten Zeiten

Der 64-Jährige kündigte an, bei der nächsten Bundestagswahl wieder als Bundeskanzler zu kandidieren. „Natürlich trete ich an“, sagte er. „Ich will, dass die Regierungskoalition so gut dasteht, dass sie erneut das Mandat erhält.“ Auf schlechte Umfragewerte angesprochen, sagte Scholz: „Ich bin dankbar für das Maß an Unterstützung, das ich habe - und für die Möglichkeit, noch weitere Unterstützung zu gewinnen.“