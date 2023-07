Schüler fordern Abschaffung der Bundesjugendspiele

Mainz. Die LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV) fordert die vollständige Abschaffung der Bundesjugendspiele in allen Klassenstufen und plädiert stattdessen für die Einführung von Sportfesten an den Schulen. Das kürzlich erschienene Konzept der Kommission Sport der Kultusministerkonferenz für eine Neuregelung der Bundesjugendspiele geht den Schülervertretern nämlich nicht weit genug. Auch wenn begrüßt werde, dass das neue Konzept „eine Reduzierung des Wettkampfcharakters für Grundschulen“ vorsehe. In den weiterführenden Schulen allerdings sollen die Bundesjugendspiele auch nach dem neuen Konzept wie eh und je fortgeführt werden. Lediglich in den Klassen 5 und 6 gibt es für die Schulen die Option, ab dem Schuljahr 2023/2024 ebenfalls alternativ auf Sportfeste mit etwas spielerischeren Übungen zu setzen.