Schüler plante Anschlag: Geständnis vor Gericht angekündigt

Die Ermittler gehen davon aus, dass der damals 16-Jährige am 13. Mai dieses Jahres am Essener Don-Bosco-Gymnasium ein Blutbad anrichten wollte - erst einen Tag vorher wurde er nach dem Hinweis eines Mitschülers in seinem Elternhaus festgenommen. Er habe „Lehrer sowie eine größere Anzahl von Schülern töten wollen“, heißt es in der Anklage.