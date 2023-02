Sind die Menschen in Deutschland kriegsmüde?

Ja. Das sind Positionen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine in Deutschland keine Chance auf eine Mehrheit gehabt hätten.

Früher wurde zum Beispiel erbittert über das Zwei-Prozent-Ziel der Nato für den Wehretat gestritten, jetzt werden 100 Milliarden Euro in die Ertüchtigung der Bundeswehr gesteckt, ohne dass es nennenswerten Widerspruch gibt.

Man kann die Haltung der Bundesregierung so beschreiben: Sie steht klar an der Seite der Ukraine, sie betont die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns auf internationaler Ebene, sie marschiert bei der Lieferung von Waffen nicht vorneweg. Stehen die Menschen in Deutschland hinter dieser eher vorsichtigen Linie?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben einen großen Anteil in der Bevölkerung, der hinter der militärischen Unterstützung der Ukraine steht, zum Teil sogar auch jetzt noch eine weitere Verstärkung fordert. Wir haben das gerade wieder im Politbarometer gefragt. Danach sprechen sich 32 Prozent für eine stärkere militärische Unterstützung aus, obwohl die militärische Unterstützung der Ukraine in der letzten Zeit deutlich zugenommen hat. 40 Prozent wollen die Unterstützung wie bisher fortführen und eine seit Monaten praktisch unveränderte Minderheit von 23 Prozent plädiert für weniger militärische Hilfe.