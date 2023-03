So will Wissing die Bahn wieder flott und zuverlässig machen

Los geht es unmittelbar nach dem Endspiel der Fußball-EM im Juli 2024; nur fünf Monate später, rechtzeitig zum Weihnachtsverkehr, will man fertig sein. Für das Netz der Bahn ist das eine Operation am offenen Herzen. Damit sie gelingt, müssen vorher Bypässe, also Umleitungen gelegt werden. Deshalb wird derzeit intensiv an den Parallelstrecken gearbeitet, weil sie während der Sperrung den Fern- und Güterverkehr aufnehmen müssen. Der Nah- und Regionalverkehr wird mit Bussen organisiert. Insgesamt will die Bahn in dem Projekt nach jetziger Planung 500 Millionen Euro investieren. Nach der Sanierung, verspricht Nagl, werde man auf der Riedbahn „acht bis zehn Jahre Baufreiheit“ haben. Hinzu kämen die neuen Überholmöglichkeiten und weitere Ertüchtigungen. „Mit fünf Monaten Bauzeit kriegen wir 25 Prozent mehr Verfügbarkeit auf der Strecke“, sagt Wissing. Für eine Hochleistungsstrecke wie die Riedbahn sei das enorm viel, betont Nagl.