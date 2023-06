Söder attackiert auf Kundgebung Bundesregierung - Buh-Rufe

Grüne und SPD in Bayern kritisierten Söders Teilnahme an Grubers Kundgebung scharf. „Keine eigenen Vorschläge, stattdessen Ängste schüren und erneut Stimmen am rechten Rand fischen: Das zahlt am Ende beim Original ein“, warnte Grünen-Landeschef Thomas von Sarnowski auf Twitter. Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze schrieb dort: „Das Heranrobben an dieses Milieu stärkt nur die Populisten und schadet der Demokratie.“ SPD-Chef Florian von Brunn warf Söder vor, sich mit Klimaschutz-Querdenkern gemein zu machen.