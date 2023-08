Söders Kommunikationsstrategie lässt Foto-Kosten explodieren

„Natürlich ist es so, dass sich die Kosten in Fragen alles, was Social Media und Mediendarstellung betrifft, seit 2017 fundamental verändert haben. Wir leben heute in einer anderen Kommunikationsgesellschaft“, sagt Söder nach einer Sitzung des Kabinetts in Freyung. Die Bilder von seinen Terminen seien auch eine Antwort auf Fake-News und die Distanz, gerade nach der Corona-Zeit. „Es geht hier nicht um Porträts, sondern es geht um Regierungshandeln, das Darstellen und Zeigen von Regierungshandeln.“