Sorge wegen Schließung ärztlicher Bereitschaftspraxen

In Hessen sind die Folgen noch offen. „Final können wir das noch nicht beurteilen“, sagte ein KV-Sprecher, auch weil die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorliege. Die Vereinigung wies auf die unterschiedlichen Strukturen in den Bundesländern bei der Vergütung hin. Anders als im Südwesten werde in Hessen nach Leistung und nicht nach Stundenlöhnen gezahlt. „Nach unserer Kenntnis wird in dem verhandelten Fall ein fester Stundensatz, ohne die Möglichkeit zur eigenen Abrechnung, gezahlt. Das ist in Hessen grundsätzlich anders“, heißt es bei der KV in Frankfurt. Das bedeute, „wir haben selbstständige Ärzte, entweder niedergelassene oder sonstige Ärzte, die sich für diese Notfalldienste interessieren, und deren Honorierung läuft über die abgerechnete Leistung“.