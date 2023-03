SPD-Politiker machen sich für Krisen-Abgabe für Reiche stark

In dem Positionspapier plädieren Post und Saathoff dafür, auch „über den Koalitionsvertrag hinaus“ politische Antworten zu geben. Das Bündnis mit Grünen und FDP sehen sie trotz aller Streitereien als ein Erfolgsmodell über die laufende Wahlperiode hinaus. „Die Ampel unter Führung von Bundeskanzler Scholz ist das politische Bündnis, das in den kommenden zwei Jahren und darüber hinaus am besten dazu in der Lage ist, Wachstum, sozialen Zusammenhalt und Nachhaltigkeit zukunftsgerichtet zu verbinden“, heißt es in dem Papier.