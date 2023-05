Spenden für Terrormiliz: Razzia gegen IS auch in der Region

Die übrigen Beschuldigten stehen nach Angaben der Ermittler in Verdacht, in den Jahren 2020 bis 2022 mehrmals Geld an Personen aus der Zwischenebene des Spendennetzwerks überwiesen zu haben, wobei ihnen bewusst gewesen sein soll, dass das Geld an den IS weitergeleitet werden würde. Insgesamt soll so ein Betrag von rund 16.000 Euro an den IS geflossen sein. An der Razzia in Hessen waren laut der Mitteilung rund 180 Beamtinnen und Beamte des LKA, der Polizeipräsidien Frankfurt, Südosthessen, Südhessen, Westhessen und Nordhessen sowie des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums beteiligt. Es seien zahlreiche Beweismittel, insbesondere schriftliche Unterlagen, Datenträger, Kommunikationsmittel, Bargeld, Krypto-Wallets und Waffen sichergestellt worden.