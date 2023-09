Spezielle Förderung für 4000 Schulen, eine Million Schüler

Berlin (dpa) - . 4000 Schulen in Deutschland mit rund einer Million Schülerinnen und Schülern können in den kommenden Jahren mit spezieller staatlicher Förderung in Milliardenhöhe rechnen. Nach monatelangen zähen Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf „entscheidende Eckpunkte“ für das von der Ampel-Regierung geplante Startchancen-Programm für Schulen in schwierigen Lagen verständigt, wie das Bundesbildungsministerium und die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) in Berlin mitteilten.