Sprengstoffanschlag auf Kirche geplant? Brüder in U-Haft

Kempten/Hamburg (dpa) - . Sie sollen einen Sprengstoffanschlag auf Kirchenbesucher in Schweden geplant haben - jetzt sitzen zwei syrische Brüder aus Hamburg und dem Allgäu in Untersuchungshaft. Der jüngere der beiden Verdächtigen sei am Montag in Kempten verhaftet und in die Hansestadt gebracht worden, teilten Generalstaatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg mit.